Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
76

Бийского подростка вызвали к следователю из-за «сториз с полицейским»

В Бийске 16-летнего Максима Неверова вызвали на допрос из-за того, что он выложил в сториз в своем Instagram видео с человеком в полицейской форме.

Полиция.
Полиция.
Настасья Коваленко

Активист движения «Протестный Бийск» Неверов снял несколько видео, на которых запечатлено, как он просит полицейского уступить место бабушке в маршрутке, а тот отказывается, сообщается в телеграм-канале «Правозащита Открытой России»,. На одной из сториз была подпись, в которой полицейский, отказавшийся уступить место, был назван словом, созвучным с «чудаком».

После этого Неверов вызвали на допрос к следователю, который сообщил по телефону, что в отношении школьника хотят возбудить уголовное дело по статье 319 «Оскорбление представителя власти», пишет znak.com.

«Неверов отказался идти в Следственный комитет без повестки. Как только ее вышлют, он пойдет на допрос с адвокатом „Правозащиты Открытки“», — говорится в телеграм-канале.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость