Бийского подростка вызвали к следователю из-за «сториз с полицейским»

В Бийске 16-летнего Максима Неверова вызвали на допрос из-за того, что он выложил в сториз в своем Instagram видео с человеком в полицейской форме.

Активист движения «Протестный Бийск» Неверов снял несколько видео, на которых запечатлено, как он просит полицейского уступить место бабушке в маршрутке, а тот отказывается, сообщается в телеграм-канале «Правозащита Открытой России»,. На одной из сториз была подпись, в которой полицейский, отказавшийся уступить место, был назван словом, созвучным с «чудаком».

После этого Неверов вызвали на допрос к следователю, который сообщил по телефону, что в отношении школьника хотят возбудить уголовное дело по статье 319 «Оскорбление представителя власти», пишет znak.com.

«Неверов отказался идти в Следственный комитет без повестки. Как только ее вышлют, он пойдет на допрос с адвокатом „Правозащиты Открытки“», — говорится в телеграм-канале.