Боец ЧВК «Вагнер» приехал в отпуск к бабушке и зарезал ее

В городе Вятские Поляны Кировской области мужчина, бывший боец ЧВК «Вагнер"во время ссоры нанес 85-летней женщине колото-резаные раны головы и тела.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте 29 марта, указывает «Коммерсантъ».

28-летний мужчина задержан. Следственное управление СКР по Кировской области возбудило уголовное дело. От местных жителей известно, что он приехал в отпуск — служил в ЧВК «Вагнер» в зоне специальной военной операции.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин осудил действия бывшего бойца.

Между тем журналиста The Wall Street Journal задержали по подозрению в шпионаже. Его интересовало, в первую очередь, отношение к ЧВК «Вагнер» в обществе.