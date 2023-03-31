31 марта
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Происшествия

Боец ЧВК «Вагнер» приехал в отпуск к бабушке и зарезал ее

В городе Вятские Поляны Кировской области мужчина, бывший боец ЧВК «Вагнер"во время ссоры нанес 85-летней женщине колото-резаные раны головы и тела.

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте 29 марта, указывает «Коммерсантъ».

28-летний мужчина задержан. Следственное управление СКР по Кировской области возбудило уголовное дело. От местных жителей известно, что он приехал в отпуск — служил в ЧВК «Вагнер» в зоне специальной военной операции.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин осудил действия бывшего бойца.

Между тем журналиста The Wall Street Journal задержали по подозрению в шпионаже. Его интересовало, в первую очередь, отношение к ЧВК «Вагнер» в обществе.

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