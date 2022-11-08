Боевую гранату нашли в биотуалете на въезде на Крымский мост

Гранату РГД-5 нашли в биотуалете на въезде на Крымский мост, сообщает Telegram-канал Mash .

Гранату нашли строители в туалетной кабинке рядом с постом ДПС. Саперы уничтожили боеприпас, указывает Газета.Ru. Ведется разбирательство. На месте работали другие экстренные службы.

Ранее сообщалось, что 8 ноября приостановлено автомобильное движение по Крымскому мосту. Это объяснялось технологическими работами на объекте.

После взрыва на Крымском мосту президент Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию.

Что произошло

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.

О гранате

РГД-5 — советская ручная граната.