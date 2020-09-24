Более 400 алтайских врачей вступились за коллег, получивших срок за взятки

Горно-Алтайский городской суд назначил Рау и Близнюку 7,5 лет и 8,5 лет строгого режима соответственно. Бывших главврачей признали виновными в получении взяток.
Ассоциация врачей Республики Алтай считает, что вынесенный приговор слишком строгий и «не соответствующий тяжести совершенного деяния».
«Осужденные врачи являются высококвалифицированными специалистами, уважаемыми людьми; не являются лицами, представляющими опасность и нуждающимися в изоляции от общества преступниками. Они нуждаются в снисхождении и смягчении приговора», — говорится в обращении медиков, которое опубликовал сайт «Новости Горного Алтая».
От имени медицинского сообщества они просят суд ограничиться наказанием, не связанным с реальным лишением свободы.
За что осудили врачей
С 2016 по 2018 года Федор Рау и его зам Сергей Близнюк получили взятку в 865 тыс. рублей за содействие компании «Перспектива» в закупках на приобретение медпрепаратов и оборудования в больницу.
После назначения Близнюка на должность главного врача больницы он сам получил взятку в сумме 900 тыс. рублей за совершение аналогичных незаконных действий в отношении той же фирмы.
Дело рассматривал Алексей Кривяков, имеющий репутацию весьма сурового судьи.
Ранее в Алтайском крае суд признал виновной в получении взятки в особо крупном размере Елену Кравец, экс-замминистра здравоохранения Алтайского края.
В отличие от горно-алтайских коллег она отделалась штрафом.