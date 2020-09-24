Более 400 алтайских врачей вступились за коллег, получивших срок за взятки

413 медработников Республики Алтай направили обращение в местный Верховный суд, чтобы мнение медицинского сообщества учли при рассмотрении жалобы на приговор бывшим главврачам Республиканской больницы Федору Рау и Сергею Близнюку. Медики считают, что наказание их коллеги получили слишком суровое.

Горно-Алтайский городской суд назначил Рау и Близнюку 7,5 лет и 8,5 лет строгого режима соответственно. Бывших главврачей признали виновными в получении взяток.

Ассоциация врачей Республики Алтай считает, что вынесенный приговор слишком строгий и «не соответствующий тяжести совершенного деяния».

«Осужденные врачи являются высококвалифицированными специалистами, уважаемыми людьми; не являются лицами, представляющими опасность и нуждающимися в изоляции от общества преступниками. Они нуждаются в снисхождении и смягчении приговора», — говорится в обращении медиков, которое опубликовал сайт «Новости Горного Алтая».

От имени медицинского сообщества они просят суд ограничиться наказанием, не связанным с реальным лишением свободы.

За что осудили врачей

С 2016 по 2018 года Федор Рау и его зам Сергей Близнюк получили взятку в 865 тыс. рублей за содействие компании «Перспектива» в закупках на приобретение медпрепаратов и оборудования в больницу.

После назначения Близнюка на должность главного врача больницы он сам получил взятку в сумме 900 тыс. рублей за совершение аналогичных незаконных действий в отношении той же фирмы.

Дело рассматривал Алексей Кривяков, имеющий репутацию весьма сурового судьи.

Ранее в Алтайском крае суд признал виновной в получении взятки в особо крупном размере Елену Кравец, экс-замминистра здравоохранения Алтайского края.

В отличие от горно-алтайских коллег она отделалась штрафом.