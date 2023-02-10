10 февраля
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Происшествия

Более 10 человек спасли из-под завалов обрушившегося дома в Новосибирске

14 человек удалось спасти из-под завалов пятиэтажного дома, обрушившегося из-за взрыва газа в Новосибирске. Об этом сообщают РИА Новости.

Взрыв газа в жилом доме Новосибирска.
Взрыв газа в жилом доме Новосибирска.
Mash

В результате взрыва пострадали 22 человека. 14 из них удалось вытащить из-под завалов обрушенного дома. А еще одного кота.

К настоящему моменту завершили разбор завалов. Поисково-спасательная операция длилась почти сутки. Погибли 14 человек.

Правительство Новосибирской области и мэрия Новосибирска предоставят пострадавшим единый пакет помощи, сообщает «Интерфакс». На каждого члена семьи выделят по 32 тыс. рублей и по 100 тыс. рублей на каждую семью.

Разрушенный дом восстанавливать не будут, заявил губернатор региона. Вех жильцов расселят в оперативном порядке.

9 февраля в многоквартирном доме на ул. Линейной, 39 произошел взрыв газа. Обрушились два подъезда — один полностью, второй частично.

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