Более 10 человек спасли из-под завалов обрушившегося дома в Новосибирске

В результате взрыва пострадали 22 человека. 14 из них удалось вытащить из-под завалов обрушенного дома. А еще одного кота.
К настоящему моменту завершили разбор завалов. Поисково-спасательная операция длилась почти сутки. Погибли 14 человек.
Правительство Новосибирской области и мэрия Новосибирска предоставят пострадавшим единый пакет помощи, сообщает «Интерфакс». На каждого члена семьи выделят по 32 тыс. рублей и по 100 тыс. рублей на каждую семью.
Разрушенный дом восстанавливать не будут, заявил губернатор региона. Вех жильцов расселят в оперативном порядке.
9 февраля в многоквартирном доме на ул. Линейной, 39 произошел взрыв газа. Обрушились два подъезда — один полностью, второй частично.