Невыдуманные истории: жильцы обрушившегося подъезда рассказали, как удалось спастись

Но есть такие, у которых трагичное утро 9 февраля стало вторым днем рождения.
Скандинавская ходьба
Проживающая в доме пенсионерка чудом спаслась во время взрыва, пишет КП-Новосибирск. Она пошла заниматься скандинавской ходьбой, а когда вернулась, то уже увидела обрушенный подъезд.
Соседи помогли женщине добраться до клиники — там находились другие жильцы дома.
Мальчик у соседки
ЧП произошло, когда мальчик с мамой собирались уже выходить в школу. Тут начал сыпаться потолок, женщина побежала вместе с ребенком. Мальчик успел выбежать из подъезда, а она — нет.
Семилетнего мальчика приютила соседка. Женщина сообщила информацию о ребенке в полицию и МЧС.
Местные СМИ опубликовали фото ребенка и обратились ко всем, кто его знает. Вскоре за мальчиком пришел его папа. Мама ребенка сейчас находится в нейрохирургическом отделении горбольницы.
Уехал на работу
Парень с девушкой снимали в этом доме квартиру уже год, сообщает НГС. Утром 9 февраля они обратили внимание, что в квартире пахнет газом. Мужчине уже надо было идти на работу, он сказал девушке, чтобы та вызвала газовиков.
В 07:30 парень уехал на работу. А в 07:39 прогремел взрыв (в МЧС сообщение поступило в 07:43, — прим.ред.).
О судьбе своей девушки мужчине неизвестно — он обращался в оперштаб.
Между тем стало известно, что в Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков.