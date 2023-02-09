Невыдуманные истории: жильцы обрушившегося подъезда рассказали, как удалось спастись

По различным данным, погибли пять человек, восемь человек находятся в различных клиниках города. Разыскивают 11 человек, которые прописаны в этом доме, но не выходят на связь.

Утром 9 февраля в Новосибирске случилась трагедия — взорвался газ в жилом пятиэтажном доме на ул. Литейной, 39 . В результате взрыва, по сообщениям экстренных служб региона, обрушились два подъезда — второй и третий.

Но есть такие, у которых трагичное утро 9 февраля стало вторым днем рождения.

Скандинавская ходьба

Проживающая в доме пенсионерка чудом спаслась во время взрыва, пишет КП-Новосибирск. Она пошла заниматься скандинавской ходьбой, а когда вернулась, то уже увидела обрушенный подъезд.

Соседи помогли женщине добраться до клиники — там находились другие жильцы дома.

Мальчик у соседки

ЧП произошло, когда мальчик с мамой собирались уже выходить в школу. Тут начал сыпаться потолок, женщина побежала вместе с ребенком. Мальчик успел выбежать из подъезда, а она — нет.

Семилетнего мальчика приютила соседка. Женщина сообщила информацию о ребенке в полицию и МЧС.

Местные СМИ опубликовали фото ребенка и обратились ко всем, кто его знает. Вскоре за мальчиком пришел его папа. Мама ребенка сейчас находится в нейрохирургическом отделении горбольницы.

Уехал на работу

Парень с девушкой снимали в этом доме квартиру уже год, сообщает НГС. Утром 9 февраля они обратили внимание, что в квартире пахнет газом. Мужчине уже надо было идти на работу, он сказал девушке, чтобы та вызвала газовиков.

В 07:30 парень уехал на работу. А в 07:39 прогремел взрыв (в МЧС сообщение поступило в 07:43, — прим.ред.).

О судьбе своей девушки мужчине неизвестно — он обращался в оперштаб.

Между тем стало известно, что в Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков.