9 февраля
﻿
Жизнь

Невыдуманные истории: жильцы обрушившегося подъезда рассказали, как удалось спастись

Утром 9 февраля в Новосибирске случилась трагедия — взорвался газ в жилом пятиэтажном доме на ул. Литейной, 39. В результате взрыва, по сообщениям экстренных служб региона, обрушились два подъезда — второй и третий.

По различным данным, погибли пять человек, восемь человек находятся в различных клиниках города. Разыскивают 11 человек, которые прописаны в этом доме, но не выходят на связь.

Взрыв газа в Новосибирске.
Взрыв газа в Новосибирске.
Mash

Но есть такие, у которых трагичное утро 9 февраля стало вторым днем рождения.

Скандинавская ходьба

Проживающая в доме пенсионерка чудом спаслась во время взрыва, пишет КП-Новосибирск. Она пошла заниматься скандинавской ходьбой, а когда вернулась, то уже увидела обрушенный подъезд.

Соседи помогли женщине добраться до клиники — там находились другие жильцы дома.

Мальчик у соседки

ЧП произошло, когда мальчик с мамой собирались уже выходить в школу. Тут начал сыпаться потолок, женщина побежала вместе с ребенком. Мальчик успел выбежать из подъезда, а она — нет.

Семилетнего мальчика приютила соседка. Женщина сообщила информацию о ребенке в полицию и МЧС.

Местные СМИ опубликовали фото ребенка и обратились ко всем, кто его знает. Вскоре за мальчиком пришел его папа. Мама ребенка сейчас находится в нейрохирургическом отделении горбольницы.

Уехал на работу

Парень с девушкой снимали в этом доме квартиру уже год, сообщает НГС. Утром 9 февраля они обратили внимание, что в квартире пахнет газом. Мужчине уже надо было идти на работу, он сказал девушке, чтобы та вызвала газовиков.

В 07:30 парень уехал на работу. А в 07:39 прогремел взрыв (в МЧС сообщение поступило в 07:43, — прим.ред.).

О судьбе своей девушки мужчине неизвестно — он обращался в оперштаб.

Между тем стало известно, что в Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость