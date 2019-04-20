Более 150 домов сгорело в Забайкалье из-за природных пожаров

В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за природных пожаров. В огне пострадало более 150 домов и почти два десятка человек, сообщают в краевом ГУ МЧС.

По данным спасателей, всего в регионе огнем повреждены 152 дома, из них 98 жилых. Пострадали 17 человек из них восемь попали в больницу, погибших нет.

В Забайкальском крае около +20 градусов и ветреная погода с порывами до 28 м/с. При этом, подчеркивают в МЧС, реки края еще подо льдом. В регионе объявили сбор средств и вещей первой необходимости для пострадавших и ввели режим ЧС.

По данным местного правительства, в пожарах лишились своего имущества 289 забайкальцев.

Региональные прокуратура и следственное управление СКР начали проверки из-за сообщений о сгоревших домах.

Напомним, в Алтайском крае ситуация с пожарами обострилась 13−14 апреля. В Новообинцево после пожара жилья лишились 12 человек. В тот же день огонь с полей перекинулся на дома в барнаульском поселке Лесной.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко предупредил, что за бездействие ответственных за пожарную безопасность может обернуться не только административным наказанием, но и соответствующим кадровым решением.