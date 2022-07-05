Более 130 ножевых ранений: раскрыто давнее убийство девушки в Новосибирске

Что произошло
В июне 1987 года 21-летний мужчина в ходе ссоры жестоко убил знакомую девушку. Расправа произошла на приусадебной территории частного дома в Дзержинском районе Новосибирска.
Эксперты насчитали более 130 ножевых ранений на теле жертвы, девушка умерла на месте преступления.
Фигурант скрылся, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью» УК РСФСР.
Правоохранители установили личность подозреваемого, убийца был объявлен в розыск, ему заочно предъявили обвинение.
Где скрывался и этап
Лишь недавно выяснилось, что преступник все это время скрытно проживал на территории Самарской области.
В настоящее время 55-летний мужчина уже доставлен в Новосибирск.
В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме и дал подробные показания о совершенном преступлении.
Суд поместил его в изолятор на время расследования.
Ранее барнаулец признался в жестоком убийстве полицейского.