5 июля
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Происшествия

Более 130 ножевых ранений: раскрыто давнее убийство девушки в Новосибирске

Следственный комитет России (СКР) раскрыл жестокое убийство в Новосибирске спустя 34 года, пишет Lenta.ru.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Что произошло

В июне 1987 года 21-летний мужчина в ходе ссоры жестоко убил знакомую девушку. Расправа произошла на приусадебной территории частного дома в Дзержинском районе Новосибирска.

Эксперты насчитали более 130 ножевых ранений на теле жертвы, девушка умерла на месте преступления.

Фигурант скрылся, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью» УК РСФСР.

Правоохранители установили личность подозреваемого, убийца был объявлен в розыск, ему заочно предъявили обвинение.

Где скрывался и этап

Лишь недавно выяснилось, что преступник все это время скрытно проживал на территории Самарской области.

В настоящее время 55-летний мужчина уже доставлен в Новосибирск.

В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме и дал подробные показания о совершенном преступлении.

Суд поместил его в изолятор на время расследования.

Ранее барнаулец признался в жестоком убийстве полицейского.

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