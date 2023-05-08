Более 150 пожаров за сутки. Чрезвычайную пожароопасность ожидают в Алтайском крае 9 и 10 мая

В западных районах Алтайского края 9-10 мая ожидают чрезвычайную пожароопасность пятого класса. В остальных районах - четвертого, сообщает ГУ МЧС по региону.

В ведомстве призывают жителей края с особой ответственностью отнестись к разведению открытого огня.

За прошедшие сутки (на 8 мая) в регионе произошло 166 пожаров, из них 29 - в частном секторе.

В остальных случаях пожарные тушили горящую траву и мусор на открытых площадках.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой объявили особый противопожарный режим.

Огонь под Барнаулом. vk.com/barneos22

В период этого режима запрещено ходить в лес, использовать фейерверки и разводить костры.

А также нельзя проводить пожароопасные работы в лесах, на сельскохозяйственных землях, на территории особо охраняемых природных зон, вдоль дорог, рек и озер, на территории поселений, городских округов, садоводств, дач и предприятий.

Запрещено сжигать мусор и сухую траву и рекомендуется пресекать подобные действия других лиц. В случае пожара звонить "112" или "101".

Ранее altapress.ru подробнее рассказывал о том, что такое особый противопожарный режим.