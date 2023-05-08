Более 150 пожаров за сутки. Чрезвычайную пожароопасность ожидают в Алтайском крае 9 и 10 мая

В ведомстве призывают жителей края с особой ответственностью отнестись к разведению открытого огня.
За прошедшие сутки (на 8 мая) в регионе произошло 166 пожаров, из них 29 - в частном секторе.
В остальных случаях пожарные тушили горящую траву и мусор на открытых площадках.
В связи со сложной пожароопасной обстановкой объявили особый противопожарный режим.
В период этого режима запрещено ходить в лес, использовать фейерверки и разводить костры.
А также нельзя проводить пожароопасные работы в лесах, на сельскохозяйственных землях, на территории особо охраняемых природных зон, вдоль дорог, рек и озер, на территории поселений, городских округов, садоводств, дач и предприятий.
Запрещено сжигать мусор и сухую траву и рекомендуется пресекать подобные действия других лиц. В случае пожара звонить "112" или "101".
Ранее altapress.ru подробнее рассказывал о том, что такое особый противопожарный режим.