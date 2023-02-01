Более 200 тыс. рублей и эротические фото. Мошенники взломали аккаунт директора «Бургер Кинга»

Рабочим чатов фастфуда в Telegram начали приходить сообщения от девушки, которая работала директором «Бургер Кинга» в Белоярском районе ХМАО.
Она просила людей о помощи и о том, что ей срочно нужны деньги. Работники фастфуда отозвались и начали перечислять средства — попутно разослав сообщение о помощи в другие чаты. Всего мошеннику перечислили около 200 тыс. рублей.
Кроме того, одна сотрудница скинула в чат интимные фотографии.
Через пару дней полиция вычислила мошенников, заблокировала ложный счет и вернула доступ к аккаунту владелице. Женщина собирается подавать на злоумышленников в суд, так как в переписках было много личных данных работников.
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