21 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Более 650 тыс. рублей перечислила доверчивая женщина дистанционным мошенникам

Молодой женщине позвонила незнакомка, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов.

Деньги.
Деньги.
Олег Богданов

Она пояснила, что злоумышленники пытаются оформить кредит на потерпевшую и чтобы прервать мошеннические операции, якобы нужно связаться с сотрудником банка, говорится в сообщении краевого главка МВД.

Вскоре на связь вышел «лжесотрудник» организации, под руководством которого женщина выполняла все указания.

В общей сложности потерпевшая со своих кредитных карт сняла более 650 тыс. рублей. Все деньги она перевела на указанный звонившим счет и только после этого поняла, что ее обманули.

Обратилась за помощью в полицию. Делом занимается Межмуниципальный отдел МВД России «Троицкий».

Рекомендации

Категорически нельзя: сообщать цифровой код из СМС-сообщения, совершать под диктовку позвонивших вам лиц любые манипуляции со своей банковской картой в банкомате, нельзя скачивать и устанавливать на свой телефон программы по рекомендации незнакомцев.

Ранее сибиряк отдал мошенникам более 13 млн рублей.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость