Более 650 тыс. рублей перечислила доверчивая женщина дистанционным мошенникам

Она пояснила, что злоумышленники пытаются оформить кредит на потерпевшую и чтобы прервать мошеннические операции, якобы нужно связаться с сотрудником банка, говорится в сообщении краевого главка МВД.

Вскоре на связь вышел «лжесотрудник» организации, под руководством которого женщина выполняла все указания.

В общей сложности потерпевшая со своих кредитных карт сняла более 650 тыс. рублей. Все деньги она перевела на указанный звонившим счет и только после этого поняла, что ее обманули.

Обратилась за помощью в полицию. Делом занимается Межмуниципальный отдел МВД России «Троицкий».

Рекомендации

Категорически нельзя: сообщать цифровой код из СМС-сообщения, совершать под диктовку позвонивших вам лиц любые манипуляции со своей банковской картой в банкомате, нельзя скачивать и устанавливать на свой телефон программы по рекомендации незнакомцев.

Ранее сибиряк отдал мошенникам более 13 млн рублей.