Бойца ММА осудили на пять лет колонии за надругательство над студенткой

Боец смешанных единоборств Максим Новоселов получил пять лет колонии строгого режима за избиение и изнасилование 18-летней девушки. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие установило, что инцидент произошел в ночь на 27 марта 2022 года.

Новоселов познакомился с 18-летней девушкой в развлекательном заведении Московской области. Он предложил подвезти ее домой и посадил к себе в машину. Во время поездки девушка поняла, что ее везут в другую сторону и попросила остановиться, после чего вышла из машины.

Новоселов догнал ее и против воли утащил в крытый надземный пешеходный переход, после чего ударил ее в живот и толкнул. А затем, используя свое физическое превосходство, заставил ее раздеться и изнасиловал.

Суд признал бойца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.