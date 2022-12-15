15 декабря
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Происшествия

Сибиряка подозревают в избиении жены до смерти за выход из дома

В Омской области 59-летнего мужчину подозревают в избиении его супруги до смерти, сообщает СУ СК по региону.

Насилие.
Насилие.
CCO

Инцидент произошел 10 декабря. По версии следствия, причиной конфликта между супругами послужило желание 53-летней женщины выйти из дома.

Обвиняемому это не понравилось, и он жестоко избил свою жену. Пострадавшую увезли в больницу только через два дня. Там она скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Подозреваемого пока не заключили под стражу. Расследование дела продолжается.

Напомним, после избиения школьника в сибирском поселке возбудили уголовное дело.

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