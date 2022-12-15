Сибиряка подозревают в избиении жены до смерти за выход из дома

Инцидент произошел 10 декабря. По версии следствия, причиной конфликта между супругами послужило желание 53-летней женщины выйти из дома.
Обвиняемому это не понравилось, и он жестоко избил свою жену. Пострадавшую увезли в больницу только через два дня. Там она скончалась.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Подозреваемого пока не заключили под стражу. Расследование дела продолжается.
Напомним, после избиения школьника в сибирском поселке возбудили уголовное дело.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!