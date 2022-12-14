14 декабря
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Происшествия

После избиения школьника в сибирском поселке возбудили уголовное дело

Двух подростков подозревают в избиении 14-летнего школьника в поселке Новолуговое. Инцидент произошел 27 октября, сообщает «КП-Новосибирск».

Драка. Конфликт.
Драка. Конфликт.
CC0

Один из обвиняемых пытался выманить у ребенка деньги. Возбуждено уголовное дело по ст. 163 п. «в» ч. 2 УК РФ («Вымогательство с применением насилия»).

У мальчика после драки был сломан нос, шатаются зубы. Из-за полученных травм также пришлось зашивать щеки.

Мать пострадавшего устверждает, что ее сыну неправильно сделали операцию.

По ее словам, ему сместили перегородку вправо, она стала s-образной. Другие врачи также это подтвердили. Школьнику предстоит несколько платных операций.

Сейчас семья ждет готовые документы на судмедэкспертизу.

Ранее толпа подростков в балаклавах избила мужчину в сибирском регионе.

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