После избиения школьника в сибирском поселке возбудили уголовное дело

Один из обвиняемых пытался выманить у ребенка деньги. Возбуждено уголовное дело по ст. 163 п. «в» ч. 2 УК РФ («Вымогательство с применением насилия»).
У мальчика после драки был сломан нос, шатаются зубы. Из-за полученных травм также пришлось зашивать щеки.
Мать пострадавшего устверждает, что ее сыну неправильно сделали операцию.
По ее словам, ему сместили перегородку вправо, она стала s-образной. Другие врачи также это подтвердили. Школьнику предстоит несколько платных операций.
Сейчас семья ждет готовые документы на судмедэкспертизу.
Ранее толпа подростков в балаклавах избила мужчину в сибирском регионе.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!