Не стали заводить дело на алтайских школьниц, которые подожгли гвоздики от Вечного огня

Не стали заводить уголовное дело на алтайских школьниц, которые подожгли гвоздики от Вечного огня. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Горного Алтая».

После проверки девочек с их законными представителями вызвали в отделение. Были проведены профилактические беседы.

Родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

Правоохранительные органы проводят проверку в школе на предмет соблюдения требований законодательства о патриотическом воспитании и полноты реализации программ по законопослушному поведению несовершеннолетних.

Девочки признались, что хотели снять лишь «шутливое видео» и даже не думали, что их действия вызовут резонанс.

Напомним, две 12-летние школьницы 7 декабря после уроков сняли на видео, как жгут цветы у Вечного огня в Парке Победы в Горно-Алтайске.

Родители девочек после огласки инцидента записали видеообращение, в котором публично принесли извинения за поступок своих детей.

Ранее стало известно, что подростка будут судить за гибель ребенка в ДТП с мотоциклом на Алтае.