15 декабря
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Происшествия

Не стали заводить дело на алтайских школьниц, которые подожгли гвоздики от Вечного огня

Не стали заводить уголовное дело на алтайских школьниц, которые подожгли гвоздики от Вечного огня. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Горного Алтая».

"Вечный огонь".
"Вечный огонь".
СС0

После проверки девочек с их законными представителями вызвали в отделение. Были проведены профилактические беседы.

Родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

Правоохранительные органы проводят проверку в школе на предмет соблюдения требований законодательства о патриотическом воспитании и полноты реализации программ по законопослушному поведению несовершеннолетних.

Девочки признались, что хотели снять лишь «шутливое видео» и даже не думали, что их действия вызовут резонанс.

Напомним, две 12-летние школьницы 7 декабря после уроков сняли на видео, как жгут цветы у Вечного огня в Парке Победы в Горно-Алтайске.

Родители девочек после огласки инцидента записали видеообращение, в котором публично принесли извинения за поступок своих детей.

Ранее стало известно, что подростка будут судить за гибель ребенка в ДТП с мотоциклом на Алтае.

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