Не стали заводить дело на алтайских школьниц, которые подожгли гвоздики от Вечного огня

После проверки девочек с их законными представителями вызвали в отделение. Были проведены профилактические беседы.
Родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.
Правоохранительные органы проводят проверку в школе на предмет соблюдения требований законодательства о патриотическом воспитании и полноты реализации программ по законопослушному поведению несовершеннолетних.
Девочки признались, что хотели снять лишь «шутливое видео» и даже не думали, что их действия вызовут резонанс.
Напомним, две 12-летние школьницы 7 декабря после уроков сняли на видео, как жгут цветы у Вечного огня в Парке Победы в Горно-Алтайске.
Родители девочек после огласки инцидента записали видеообращение, в котором публично принесли извинения за поступок своих детей.
Ранее стало известно, что подростка будут судить за гибель ребенка в ДТП с мотоциклом на Алтае.
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