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Происшествия

Брат зарезал брата и оставил истекать кровью в алтайском селе

Жителя Благовещенского района подозревают в убийстве родного брата. Все произошло утром 4 января.

Нож, убийство.
Нож, убийство.
CC0

Мужчины (62 и 59 лет) в состоянии алкогольного опьянения поругались по незначительному поводу. Старший брат взял нож и не менее пяти раз ударил им в шею младшему.

Он скончался на месте происшествия. Подозреваемый же попытался скрыть следы преступления, избавился от ножа и уничтожил свою верхнюю одежду.

Однако его все равно задержали и отправили под стражу, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что 6 января в одном из поселков Павловского района мужчина застрелил приятеля в ходе застолья.

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