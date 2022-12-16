Бревенчатый дом полностью сгорел в алтайском селе, пострадал человек

Серьезный пожар произошел в райцентре Поспелиха вечером 15 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Спасателям сообщили о пожаре в частном доме 22:28. На место прибыли расчеты 88-й пожарно-спасательной части, а также добровольная пожарная команда предприятия Поспелихинский КХП.

Когда они приехали, у дома уже полыхала крыша. При разведке спасатели нашли мужчину в комнате на полу. Он был в сознании, но успел надышаться дымом. Его вытащили из здания через окно и передали медикам.

Из-за того, что дом бревенчатый и полностью деревянный, а вечер выдался крайне морозным, тушить пожар было трудно. Площадь возгорания составила порядка 200 кв. м. Причину пожара выясняют.

Ранее два человека погибли в результате взрыва и пожара на нефтезаводе в Сибири.