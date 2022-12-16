16 декабря
﻿
Происшествия

Бревенчатый дом полностью сгорел в алтайском селе, пострадал человек

Серьезный пожар произошел в райцентре Поспелиха вечером 15 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в Поспелихе.
Пожар в Поспелихе.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Спасателям сообщили о пожаре в частном доме 22:28. На место прибыли расчеты 88-й пожарно-спасательной части, а также добровольная пожарная команда предприятия Поспелихинский КХП.

Когда они приехали, у дома уже полыхала крыша. При разведке спасатели нашли мужчину в комнате на полу. Он был в сознании, но успел надышаться дымом. Его вытащили из здания через окно и передали медикам.

Из-за того, что дом бревенчатый и полностью деревянный, а вечер выдался крайне морозным, тушить пожар было трудно. Площадь возгорания составила порядка 200 кв. м. Причину пожара выясняют.

Ранее два человека погибли в результате взрыва и пожара на нефтезаводе в Сибири.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость