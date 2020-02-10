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11 февраля
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Происшествия

Бродячие собаки съели человека в Москве

В районе Новой Москвы бродячие собаки съели человека, сообщает РЕН ТВ. Правоохранители предполагают, что мужчина умер до нападения животных.

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Михаил Хаустов

Обглоданное до костей тело мужчины возрастом около 50 лет было обнаружено в канаве возле дороги в Саларьево.

Кисти рук и стопы у погибшего отсутствовали. Рядом с трупом были виднелись многочисленные собачьи следы.

Личность погибшего пока не установлена, документов при нем не было. Смерть наступила не менее пяти дней назад. Полиция предполагает, что мужчину могли загрызть уже после того, как он умер.

На стаи бездомных животных жалуются и жители Алтайского края. В январе сообщения об агрессивных собаках поступали из Рубцовска и Камня-на-Оби.

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