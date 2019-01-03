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18 человек госпитализированы с обморожениями в Барнауле

В новогоднюю ночь, несмотря на относительно теплую погоду, в Центр термических поражений попали 18 человек с обморожениями. На 40% увеличилось количество вызовов «скоро помощи», сообщают «Вести».

Зима. Мороз. Лес.
Зима. Мороз. Лес.
СС0

В зоне обслуживания Барнаульской станции скорой помощи — Барнаул, Новоалтайск и Первомайский район. Одновременно здесь работают 80 бригад скорой помощи.

Андрей Елисеев,
заместитель главного врача станции скорой помощи:

1 января смена закончилась в 8.00, на окончание смены 1306 вызовов — это примерно на 400 больше, чем обычно. Обычно 900−980 этот месяц, пока нет эпидемии гриппа.

Подавляющее большинство вызовов были связаны с ОРВИ и простудными заболеваниями, а вовсе не с последствиями праздничного стола.

Как говорят медики, новогодняя ночь прошла, прошёл и пик обращений к ним. Постепенно работа входит в обычное русло.

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