18 человек госпитализированы с обморожениями в Барнауле

В зоне обслуживания Барнаульской станции скорой помощи — Барнаул, Новоалтайск и Первомайский район. Одновременно здесь работают 80 бригад скорой помощи.
Андрей Елисеев,
заместитель главного врача станции скорой помощи:
1 января смена закончилась в 8.00, на окончание смены 1306 вызовов — это примерно на 400 больше, чем обычно. Обычно 900−980 этот месяц, пока нет эпидемии гриппа.
Подавляющее большинство вызовов были связаны с ОРВИ и простудными заболеваниями, а вовсе не с последствиями праздничного стола.
Как говорят медики, новогодняя ночь прошла, прошёл и пик обращений к ним. Постепенно работа входит в обычное русло.