18 человек госпитализированы с обморожениями в Барнауле

В зоне обслуживания Барнаульской станции скорой помощи — Барнаул, Новоалтайск и Первомайский район. Одновременно здесь работают 80 бригад скорой помощи.

1 января смена закончилась в 8.00, на окончание смены 1306 вызовов — это примерно на 400 больше, чем обычно. Обычно 900−980 этот месяц, пока нет эпидемии гриппа.