16 россиян отравились холодцом, двое умерли

Отравления холодцом с превышением нитрита натрия выявили в Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях.
В Архангельской области два человека скончались, пишет «МК Иваново».
Все пострадавшие употребляли «Студень столичный категории Б охлажденный», «Студень „Премиум“, изготовленный ивановским ИП Сказыводов В.Ю. 27, 29 апреля и 2 мая.
Продажу продукции приостанавливают.
Следственное управление СК РФ по Ивановской области возбудило уголовное дело.
Обвинение предпринимателю и бригадиру цеха предъявлено по п."а» ч.2 ст.238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.