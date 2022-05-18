16 россиян отравились холодцом, двое умерли

В разных регионах России 16 человек отравились холодцом одного производителя из Иваново, сообщает « Интерфакс ».

Отравления холодцом с превышением нитрита натрия выявили в Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях.

В Архангельской области два человека скончались, пишет «МК Иваново».

Все пострадавшие употребляли «Студень столичный категории Б охлажденный», «Студень „Премиум“, изготовленный ивановским ИП Сказыводов В.Ю. 27, 29 апреля и 2 мая.

Продажу продукции приостанавливают.

На производстве опасного холодца. СУ СК по Ивановской области

Следственное управление СК РФ по Ивановской области возбудило уголовное дело.

Обвинение предпринимателю и бригадиру цеха предъявлено по п."а» ч.2 ст.238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.