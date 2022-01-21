Алтайский дальнобойщик ответит за смерть пятерых человек, выпивших алкоголь из канистры

Напомним, 8 августа 2021 года в одном из сел Усть-Калманского района жители отравились на праздновании дня рождения неизвестным алкоголем, купленным в Барнауле.
В СК разъяснили, что 54-летний мужчина, занимавшийся грузоперевозками, привез из отдаленного региона спиртосодержащую жидкость в канистрах.
Это спиртное дальнобойщик совместно со своим 45-летним родственником продавали под видом коньяка.
«В результате употребления спиртосодержащей жидкости скончались пять граждан, семь человек с отравлением поступили в медицинские учреждения», — рассказали в ведомстве.
Так, в августе жительница села приобрела суррогат для своего дня рождения. На следующий день двое гостей скончались, а женщину и еще несколько человек госпитализировали.
Также жидкость оказалась смертельным напитком для двух жителей края, которые купили «коньяк» и употребили на турбазе в соседнем регионе.
Пятой жертвой стал охранник автобазы, на которой работал дальнобойщик.
«У многих потерпевших резко ухудшилось самочувствие и упало зрение. Как показали результаты химической судебной экспертизы — в суррогатной алкогольной продукции обнаружено большое количество метанола, опасного для жизни и здоровья человека», — отметили в СК.
Обвиняемые вину не признали, дело направили в суд. Каждому грозит до 10 лет лишения свободы за «сбыт не отвечающей требованиям безопасности продукции <…> повлекшей по неосторожности смерть».
Ранее в Рязанской области задержали изготовителей паленого коньяка, от которого на Алтае умерли люди.