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Жизнь

Алтайский дальнобойщик ответит за смерть пятерых человек, выпивших алкоголь из канистры

В Алтайском крае будут судить мужчину, который привез из другого региона суррогатный алкоголь и продавал населению, сообщает региональный СК.

Канистра, бензин.
Канистра, бензин.
СС0

Напомним, 8 августа 2021 года в одном из сел Усть-Калманского района жители отравились на праздновании дня рождения неизвестным алкоголем, купленным в Барнауле.

В СК разъяснили, что 54-летний мужчина, занимавшийся грузоперевозками, привез из отдаленного региона спиртосодержащую жидкость в канистрах.

Это спиртное дальнобойщик совместно со своим 45-летним родственником продавали под видом коньяка.

«В результате употребления спиртосодержащей жидкости скончались пять граждан, семь человек с отравлением поступили в медицинские учреждения», — рассказали в ведомстве.

Так, в августе жительница села приобрела суррогат для своего дня рождения. На следующий день двое гостей скончались, а женщину и еще несколько человек госпитализировали.

Также жидкость оказалась смертельным напитком для двух жителей края, которые купили «коньяк» и употребили на турбазе в соседнем регионе.

Пятой жертвой стал охранник автобазы, на которой работал дальнобойщик.

«У многих потерпевших резко ухудшилось самочувствие и упало зрение. Как показали результаты химической судебной экспертизы — в суррогатной алкогольной продукции обнаружено большое количество метанола, опасного для жизни и здоровья человека», — отметили в СК.

Обвиняемые вину не признали, дело направили в суд. Каждому грозит до 10 лет лишения свободы за «сбыт не отвечающей требованиям безопасности продукции <…> повлекшей по неосторожности смерть».

Ранее в Рязанской области задержали изготовителей паленого коньяка, от которого на Алтае умерли люди.

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