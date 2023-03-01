16 человек погибли из-за столкновения поездов в Греции

Пассажирский и грузовой поезд столкнулись недалеко от греческого города Лариса. 16 человек погибли, 85 ранены, сообщает ТАСС.

На момент аварии в пассажирском транспорте ехали около 350 человек.

270 пассажиров, которые отказались от медпомощи, эвакуировали на автобусах.

Очевидцы рассказали, что удар от столкновения был таким сильным, что несколько вагонов сразу загорелись. Людям пришлось выбираться через битые стекла.

«Мы оказались в овраге, вокруг все заволокло дымом, непонятно, куда нужно было идти», — рассказал один из спасшихся.

Первые от места удара вагоны были полностью разбиты. Части покрытия и колеса отбросило на сотню метров от железной дороги.

Составы двигались навстречу друг другу. Пока неизвестно, почему они оказались на одном пути.

Погибших в искореженных частях поездов продолжают искать.

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