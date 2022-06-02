120 человек погибли в Бразилии из-за затяжных ливней

Из-за последствий ливней на северо-востоке Бразилии погибли 120 человек и тысячи остались без жилья, пишет ТАСС .

Ливни с конца мая не прекращаются в городе Ресифи (штат Пернамбуку) и его окрестностях.

Более 6 тыс. человек остались без крова. 400 спасателей ведут поиски пропавших людей.

«По данным метеослужбы, только за ночь и утро субботы в отдельных районах столицы штата выпало до 70% месячной нормы осадков, что привело к паводку и оползням. В столице и еще 23 муниципалитетах региона объявлен режим ЧС», — отмечает агентство.

Соболезнования в связи с трагедией выразил президент России Владимир Путин.

По подсчетам местных СМИ, за последние полгода от последствий ливней погибли более 400 человек в бразильских штатах Баия, Минас-Жерайс, Пернамбуку и Рио-де-Жанейро.

Ранее 35-летняя россиянка погибла в Таиланде на острове Пхукет. Женщина выпала из окна многоэтажного дома кондоминиума.