30 октября
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Происшествия

100 человек погибло при взрывах в столице Сомали

Взрывы прогремели возле здания Министерства образования Сомали в центре Могадишо. Погибло 100 человек, еще 300 пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0

Произошел подрыв террористами-смертниками двух машин перед Министерством образования 29 октября.

Нападение организовали боевики из террористической группировки «Аш-Шабаб».

После взрывов началась перестрелка между боевиками и сотрудниками службы безопасности в здании ведомства.

В результате нападения погибло 100 человек и еще 300 пострадали. ТАСС выяснили, что среди них нет россиян.

Местные новостные порталы сообщили, что среди погибших — сотрудник полиции столичного района Ходан Хусейн Адэд и журналист Мохамед Иссе Кона.

Авиакомпании Катара, Турции и Эфиопии отменили субботние авиарейсы в Могадишо, опасаясь террористических атак.

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