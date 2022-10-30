100 человек погибло при взрывах в столице Сомали

Произошел подрыв террористами-смертниками двух машин перед Министерством образования 29 октября.
Нападение организовали боевики из террористической группировки «Аш-Шабаб».
После взрывов началась перестрелка между боевиками и сотрудниками службы безопасности в здании ведомства.
В результате нападения погибло 100 человек и еще 300 пострадали. ТАСС выяснили, что среди них нет россиян.
Местные новостные порталы сообщили, что среди погибших — сотрудник полиции столичного района Ходан Хусейн Адэд и журналист Мохамед Иссе Кона.
Авиакомпании Катара, Турции и Эфиопии отменили субботние авиарейсы в Могадишо, опасаясь террористических атак.