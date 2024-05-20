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Происшествия

Чем известен погибший президент Ирана Эбрахим Раиси

19 мая произошла авиакатастрофа, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Он возвращался со встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Вместе с президентом Ирана на борту были глава МИДа и другие чиновники. Вертолет, в котором находился президент Ирана, полностью сгорел. Чем был известен погибший президент, расскажет altapress.ru.

Президент Ирана Эбрахим Раиси попал в авиакатастрофу.
Президент Ирана Эбрахим Раиси попал в авиакатастрофу.
president.az

Биография

Эбрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в Мешхеде в религиозной семье. Имел почетный титул сейида, означающего принадлежность к потомкам пророка Мухаммада.

В 1975 году поступил в семинарию в городе Кум. После ее завершения изучал международное частное право в университете им. Шахида Мотахари в Тегеране, там же получил степень доктора юридических наук и исламского права. В годы студенчества поддерживал идеи свержения монархии и принимал участие в Исламской революции 1978-1979 годах.

В 1980 году Раиси поступил на работу в судебную канцелярию город Кередж, через некоторое время стал прокурором этого города.

С 2004 по 2014 годы занимал пост заместителя председателя Верховного суда. В 2014-2016 годах был генеральным прокурором Ирана.

В 2019 году Эбрахим Раиси возглавлял Верховный суд страны. Находясь во главе судебной системы, он развернул масштабную кампанию по борьбе с коррупцией и инициировал разработку законопроектов по защите женщин от бытового насилия.

Политические взгляды

На президентских выборах 18 июня 2021 Раиси одержал победу, набрав более 60% голосов.

Эбрахим Раиси принадлежал к ультраконсервативному политическому крылу. Был сторонником жесткой линии в отношениях с Западом, но не возражал против восстановления иранского ядерного соглашения.

В предвыборной программе уделял основное внимание снижению уровня бедности и борьбе с коррупцией, обещал построить четыре миллиона новых домов для нуждающихся за четыре года.

Семья

Раиси был женат на доценте Тегеранского университета им. Шахида Бехешти и председателе Института фундаментальных исследований науки и техники Джамиле Аламолходе. Летом 2023 года она стала известна благодаря громкому заявлению о том, что работа и учеба наравне с мужчинами — это насилие для женщин. У супругов есть две дочери, а также двое внуков.

Ранее altapress.ru рассказывал, кто будет президентом после Раиси и как устроена политическая система Ирана.

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