16 мая
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Происшествия

Черный ядовитый дым от жженных покрышек разносится над улицей в Барнауле

Барнаульцы пожаловались на неизвестных, которые жгут покрышки в барнаульском гаражном кооперативе. Об этом сообщает "Барнаул 22".

Дым от горящих покрышек на улице Попова
Дым от горящих покрышек на улице Попова
Барнаул 22

По словам очевидцев, неизвестные люди жгут покрышки в гаражном кооперативе «Энтузиаст» на улице Попова. Местные жители жалуются, что это происходит регулярно.

"Запах стоит ужасный. На всю округу разносится черный ядовитый дым", - делятся очевидцы.

Барнаульцы отметили в комментариях, что такой способ избавления от покрышек дешевле, так как за утилизацию требуют деньги.

"Покрышки должны утилизироваться - за это просят деньги, использовать как украшение у подъезда под клумбы и т.д. - запретили законом, вот люди и жгут..."

Ранее жители алтайского села пожаловались, что их село утопает в мусоре и зловонии. В селе Топчиха каждую пятницу жгут мусор, а ветер разносит отходы по округе.

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