Черный ядовитый дым от жженных покрышек разносится над улицей в Барнауле

Барнаульцы пожаловались на неизвестных, которые жгут покрышки в барнаульском гаражном кооперативе. Об этом сообщает "Барнаул 22".

По словам очевидцев, неизвестные люди жгут покрышки в гаражном кооперативе «Энтузиаст» на улице Попова. Местные жители жалуются, что это происходит регулярно.

"Запах стоит ужасный. На всю округу разносится черный ядовитый дым", - делятся очевидцы.

Барнаульцы отметили в комментариях, что такой способ избавления от покрышек дешевле, так как за утилизацию требуют деньги.

"Покрышки должны утилизироваться - за это просят деньги, использовать как украшение у подъезда под клумбы и т.д. - запретили законом, вот люди и жгут..."

Ранее жители алтайского села пожаловались, что их село утопает в мусоре и зловонии. В селе Топчиха каждую пятницу жгут мусор, а ветер разносит отходы по округе.