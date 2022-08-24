Четыре баржи со 124 российскими рыбаками дрейфуют в заливе

Членов экипажей рыболовецких судов с помощью спецустройства стали поднимать на борт воздушного судна, говорится в сообщении ГУ МЧС по Хабаровскому краю. 15 рыбаков уже поднялись в вертолет спасателей.
По уточненной информации, в районе дрейфуют четыре баржи с тягачами. Всего на них находятся 124 человека.
Ранее сообщалось, что дрейфовали две баржи с тягачом, на которых были 64 человека.
Дежурный капитан Морского координационно-спасательного центра оповестил все суда в этом районе.
В сентябре 2020 года из-за шторма плавучий кран сорвался с якоря около Крымского моста и столкнулся с путепроводом.