Четыре сестры, уроженки Дагестана, пересекли границу РФ в пункте пропуска «Верхний Ларс», чтобы сбежать от родственников. По их рассказам, они неоднократно мучили девушек. Об этом сообщает MK.ru.

Четыре дагестанки пересекли границу РФ, чтобы сбежать от домашнего насилия

Видео с четырьмя сестрами распространилось в Telegram-каналах. В ролике девушки 18−24 лет просят не выдавать их родителям и родственникам, потому что те «хотят их убить».

По их словам, в семье их неоднократно избивали, запрещали получить образование и принуждали выйти замуж. Одна из девушек сообщила, что ее уже сосватали за двоюродного брата.

Сестры дождались, когда младшая станет совершеннолетней, и совершили побег при помощи правозащитников.

Однако на КПП «Верхний Ларс» их сначала отказались пропускать и забрали паспорта. По некоторой информации, их удерживали 10 часов. Родственники уже намеревались забрать их силой.

Как сообщает Telegram-канал Lenta.ru, девушкам все же удалось пересечь границу РФ и бежать в Грузию.