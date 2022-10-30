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Происшествия

Четыре дагестанки пересекли границу РФ, чтобы сбежать от домашнего насилия

Четыре сестры, уроженки Дагестана, пересекли границу РФ в пункте пропуска «Верхний Ларс», чтобы сбежать от родственников. По их рассказам, они неоднократно мучили девушек. Об этом сообщает MK.ru.

Четыре дагестанки пересекли границу РФ, чтобы сбежать от домашнего насилия
Четыре дагестанки пересекли границу РФ, чтобы сбежать от домашнего насилия
Скриншот видео из Telegram

Видео с четырьмя сестрами распространилось в Telegram-каналах. В ролике девушки 18−24 лет просят не выдавать их родителям и родственникам, потому что те «хотят их убить».

По их словам, в семье их неоднократно избивали, запрещали получить образование и принуждали выйти замуж. Одна из девушек сообщила, что ее уже сосватали за двоюродного брата.

Сестры дождались, когда младшая станет совершеннолетней, и совершили побег при помощи правозащитников.

Однако на КПП «Верхний Ларс» их сначала отказались пропускать и забрали паспорта. По некоторой информации, их удерживали 10 часов. Родственники уже намеревались забрать их силой.

Как сообщает Telegram-канал Lenta.ru, девушкам все же удалось пересечь границу РФ и бежать в Грузию.

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