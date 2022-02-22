Четыре сибиряка пострадали при взрыве в опытном реакторе и вентиляции

«В результате хлопка пострадали четыре человека, после осмотра направлены на амбулаторное лечение. Разрушена вытяжная вентиляция», — сказал собеседник агентства.
По его данным, инцидент не повлиял на работу предприятия.
Собеседник агентства добавил, что по данному факту Ростехнадзора инициировал проверку.
О предприятии
«Красцветмет» входит в десятку крупнейших мировых производителей золота, в тройку — по производству платины и занимает первое место в мире по выпуску палладия.
Предприятие на 100% принадлежит Красноярскому краю.