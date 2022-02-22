Четыре сибиряка пострадали при взрыве в опытном реакторе и вентиляции

Взрыв произошел в одном из реакторов, а также газоходах вытяжной вентиляции ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н.Гулидова» при проведении испытаний, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«В результате хлопка пострадали четыре человека, после осмотра направлены на амбулаторное лечение. Разрушена вытяжная вентиляция», — сказал собеседник агентства.

По его данным, инцидент не повлиял на работу предприятия.

Собеседник агентства добавил, что по данному факту Ростехнадзора инициировал проверку.

О предприятии

«Красцветмет» входит в десятку крупнейших мировых производителей золота, в тройку — по производству платины и занимает первое место в мире по выпуску палладия.

Предприятие на 100% принадлежит Красноярскому краю.