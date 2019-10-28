Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 октября 10°C

Четверо пострадавших в автокатастрофе в Алтайском крае находятся в тяжелом состоянии

Минздрав Алтайского края сообщил, что четверо из восьми пострадавших в автокатастрфе 26 октября в Топчихинском районе находятся в стабильно тяжелом состоянии.

ДТП в Топчихинском районе Алтайского края.
ДТП в Топчихинском районе Алтайского края.
Инцидент Барнаул

Пострадавшие находятся в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи в Барнауле. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

«Состояние пациентов стабильно тяжелое, находятся в реанимации. Двое человек с травмами средней степени тяжести проходят лечение в хирургическом отделении Топчихинской ЦРБ, двое — в хирургическом отделении Алейской ЦРБ», — сообщили в минздраве.

28 октября в Алейском районе объявили день траура.

ДТП в Топчихинском районе Алтайского края.
ДТП в Топчихинском районе Алтайского края.
Инцидент Барнаул

Как ранее сообщал altapress.ru, утром 26 октября в Топчихинском районе произошло ДТП с участием автомобиля Nissan и микроавтобуса Fiat Ducato, который перевозил в Барнаул для участия в фестивале «Люди серебряного возраста» фольклорную группу «Сударушка» из села Кабаково.

В результате ДТП погибли и скончались от полученных травм восемь человек, один из них — ребенок. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

Согласно предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Nissan, выехавший на встречную полосу.

После ДТП следственный комитет возбудил уголовное дело.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость