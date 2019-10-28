Четверо пострадавших в автокатастрофе в Алтайском крае находятся в тяжелом состоянии

Минздрав Алтайского края сообщил , что четверо из восьми пострадавших в автокатастрфе 26 октября в Топчихинском районе находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Пострадавшие находятся в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи в Барнауле. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

«Состояние пациентов стабильно тяжелое, находятся в реанимации. Двое человек с травмами средней степени тяжести проходят лечение в хирургическом отделении Топчихинской ЦРБ, двое — в хирургическом отделении Алейской ЦРБ», — сообщили в минздраве.

28 октября в Алейском районе объявили день траура.

ДТП в Топчихинском районе Алтайского края. Инцидент Барнаул

Как ранее сообщал altapress.ru, утром 26 октября в Топчихинском районе произошло ДТП с участием автомобиля Nissan и микроавтобуса Fiat Ducato, который перевозил в Барнаул для участия в фестивале «Люди серебряного возраста» фольклорную группу «Сударушка» из села Кабаково.

В результате ДТП погибли и скончались от полученных травм восемь человек, один из них — ребенок. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

Согласно предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Nissan, выехавший на встречную полосу.

После ДТП следственный комитет возбудил уголовное дело.