13 февраля
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Происшествия

Число погибших после взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске выросло до 14

Число погибших после взрыва газа в жилом доме на ул. Линейной в Новосибирске выросло до 14, сообщил губернатор Новосибирской области.

Взрыв в Новосибирске.
Взрыв в Новосибирске.
Скриншот из видео РИА Новости.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 9 пострадавших, 7 из которых находились в медучреждениях, двое из них — в реанимации.

Напомним, в Новосибирске 9 февраля взорвался газ в жилом доме. Обрушилось два подъезда, под завалами находились пожилые люди, дети и животные.

Двух подозреваемых, которые могут быть причастны к взрывам, задержали. Они приехали из Омска и представлялись газовиками, которые якобы чинят утечки. В доме на ул. Линейной они заменили газовый шланг на водный.

Спустя несколько часов в здании произошел взрыв.

Подозреваемые находятся в СИЗО.

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