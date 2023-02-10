Арестовали подозреваемых по делу о взрыве дома в Новосибирске

По делу о взрыве газа в жилом доме 9 февраля в Новосибирске арестовали двоих подозреваемых, обвиняемых по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), передает НГС.

45-летнюю Ирину Урбах и ее напарника 25-летнего Евгения Кавуна суд отправил на два месяца в СИЗО. По статье 238 УК РФ им грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, Урбах и Кавун 9 февраля пришли к жильцам дома на ул. Линейной и представились сотрудниками вымышленной организации «Межрегионгаз».

Они обследовали и «ремонтировали» газовое оборудование. Так, в одной из квартир они поставили шланг для воды вместо газового. Кавун однако это отрицает. По его словам, это невозможно, все было сертифицировано.

Двух жертв взрыва в многоквартирном доме обнаружили в Новосибирске Mash Siberia

А через несколько часов дом взорвался. Это привело к гибели 13 человек. Среди них — двухлетний ребенок и пожилые люди.

РИА Новости нашли в интернете отзывы о компании, которую якобы представляли арестованные.

Сами мошенники приехали из Омска. Известно, что в Новосибирске Урбах находилась с 5 февраля.

9 февраля в многоквартирном доме на ул. Линейной, 39 произошел взрыв газа. Обрушилось два подъезда — один полностью, второй частично.