3 апреля
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге выросло до 32

Еще двух пострадавших обнаружили после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Кафе в Санкт-Петербурге после взрыва.
Кафе в Санкт-Петербурге после взрыва.
СКР

Количество пострадавших после взрыва возросло до 32. Ранее сообщали о 30 пострадавших.

По сообщению РИА Новости, восемь человек находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном. Девять человек отпустили на амбулаторное лечение.

Взрыв произошел 2 апреля в кафе Street Food Bar № 1 на Университетской набережной на Васильевском острове в центре Петербурга. По данным Telegram-канала Readovka, в этом кафе проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.

Правоохранительные органы сообщают, что взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую одна из посетительниц подарила Татарскому.

Пострадали 32 человека. Один погиб — военкор Владлен Татарский. В результате взрыва в кафе вылетели стекла. Жильцы дома остались в порядке, им не пришлось эвакуироваться.

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