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Происшествия
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Число жертв при обрушении дома в Магнитогорске достигло 37 человек

Количество погибших при обрушении одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске увеличилось до 37, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд
Дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд
74.mchs.gov.ru

«Из-под обломков извлекли тела мужчины и женщины, пол последнего извлеченного из-под завалов не определен», — сказал представитель ведомства. Судьба еще четверых остается неизвестной. Разбор завалов на месте ЧП продолжается уже четвертые сутки.

Подъезд 12-этажного жилого дома обрушился 31 декабря около 6 часов утра из-за взрыва бытового газа. Среди погибших 6 детей. Из-под завалов извлекли чудом выжившего 11-месячного малыша. Позже обнаружили живого попугая и кошку.

Специалисты определили, что девять из 12 подъездов дома безопасны для проживания. Также продолжается расследование причин трагедии, на данный момент в разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено, пишет RT.

31 декабря в город экстренно прибыл президент РФ Владимир Путин. Он посетил место происшествия, а также навестил пострадавших в больницах.

Сотрудник пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области Михаил Юрин уточнил, что на данный момент опознаны 22 жертвы трагедии, среди них трое детей.

2 января объявлено днем траура в Челябинской области.

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