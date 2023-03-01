Число жертв столкновения двух поездов в Греции увеличилось до 26 человек. Подробности аварии

Около полуночи 1 марта пассажирский и грузовой поезда столкнулись в городке Темпи недалеко от города Лариса — это более чем в 200 км к северо-западу от Афин.
После столкновения начался пожар, три вагона сошли с рельсов. Под обломками оказались люди.
По словам пожарных, первые от места удара вагоны были полностью разбиты. Части покрытия и колеса отбросило на сотню метров от железной дороги.
Известно о 26 погибших, госпитализировано 86 пострадавших, сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис в прямом эфире греческого общественного телевидения ERT.
Ранее было известно о 16 погибших. Василис Вартакояннис отмечал, что спасательная операция продолжается.
270 пассажиров отказались от госпитализации. Их эвакуировали на автобусах.
В пассажирском поезде находилось 350 человек. По предварительным данным, он следовал из Афины в Салоники и отправился в рейс в 19:22.
Согласно данным сайта компании Hellenic Train, рейс отправился с опозданием в 48 минут. Поезд из Салоников в Афины задержался на 70 минут.
На место происшествия работают 150 пожарных и 40 машин скорой помощи. Также выехали 32 сотрудника полиции на 15 патрульных автомобилях.
В разборе искореженных вагонов помогают транспортные средства с краном.
Раненых вывозят в Университетскую больницу Ларисы. В экстренном порядке открыты больница общего профиля Ларисы и больница Катерини. Готовы принимать раненых военные госпитали Афин и Салоников.
Очевидцы рассказали, что удар от столкновения был таким сильным, что несколько вагонов сразу загорелись. Людям пришлось выбираться через битые стекла.
«Мы оказались в овраге, вокруг все заволокло дымом, непонятно, куда нужно было идти», — рассказал один из спасшихся.