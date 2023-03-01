Число жертв столкновения двух поездов в Греции увеличилось до 26 человек. Подробности аварии

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Что произошло?

Около полуночи 1 марта пассажирский и грузовой поезда столкнулись в городке Темпи недалеко от города Лариса — это более чем в 200 км к северо-западу от Афин.

После столкновения начался пожар, три вагона сошли с рельсов. Под обломками оказались люди.

По словам пожарных, первые от места удара вагоны были полностью разбиты. Части покрытия и колеса отбросило на сотню метров от железной дороги.