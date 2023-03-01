1 марта
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Происшествия

Число жертв столкновения двух поездов в Греции увеличилось до 26 человек. Подробности аварии

Число погибших в столкновении грузового и пассажирского поездов в Греции достигло 26 человек, сообщают РИА Новости.

Поезд, электротранспорт.
Поезд, электротранспорт.
unsplash.com.
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Что произошло?

Около полуночи 1 марта пассажирский и грузовой поезда столкнулись в городке Темпи недалеко от города Лариса — это более чем в 200 км к северо-западу от Афин.

После столкновения начался пожар, три вагона сошли с рельсов. Под обломками оказались люди.

По словам пожарных, первые от места удара вагоны были полностью разбиты. Части покрытия и колеса отбросило на сотню метров от железной дороги.

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Погибшие и пострадавшие

Известно о 26 погибших, госпитализировано 86 пострадавших, сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис в прямом эфире греческого общественного телевидения ERT.

Ранее было известно о 16 погибших. Василис Вартакояннис отмечал, что спасательная операция продолжается.

270 пассажиров отказались от госпитализации. Их эвакуировали на автобусах.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
ССО.
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Что известно о пассажирах?

В пассажирском поезде находилось 350 человек. По предварительным данным, он следовал из Афины в Салоники и отправился в рейс в 19:22.

Согласно данным сайта компании Hellenic Train, рейс отправился с опозданием в 48 минут. Поезд из Салоников в Афины задержался на 70 минут.

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Как идет спасательная операция?

На место происшествия работают 150 пожарных и 40 машин скорой помощи. Также выехали 32 сотрудника полиции на 15 патрульных автомобилях.

В разборе искореженных вагонов помогают транспортные средства с краном.

Раненых вывозят в Университетскую больницу Ларисы. В экстренном порядке открыты больница общего профиля Ларисы и больница Катерини. Готовы принимать раненых военные госпитали Афин и Салоников.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0
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Рассказы очевидцев

Очевидцы рассказали, что удар от столкновения был таким сильным, что несколько вагонов сразу загорелись. Людям пришлось выбираться через битые стекла.

«Мы оказались в овраге, вокруг все заволокло дымом, непонятно, куда нужно было идти», — рассказал один из спасшихся.

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