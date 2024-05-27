Участковый рассказал о спрятанных под могилой на кладбище в поселке Шаля трех неопознанных трупах.

Место захоронения — в Свердловской области, указывает «МК».

История получила широкую огласку. Но оказалось, что никто ни в чем не виноват, кроме вскрывшего этот факт участкового, пишет E1.RU.

По данным проверки, все эти люди умерли своей смертью. Но точка в расследовании еще не поставлена, ДНК-экспертиза продолжается.

Что произошло

Неизвестные тела при копке могилы для умершей пенсионерки обнаружили могильщики. Один из копщиков рассказал, что видел два похоронных пакета, которые обычно используют для транспортировки трупов. В одном находился разлагающийся труп женщины. Во втором пакете был труп мужчины. Он был уже мумифицирован, а тело было обернуто газетной бумагой и пленкой.

Полицейские сказали, что трупы не криминальные. А копщики наткнулись на старое захоронение, поэтому надо похоронить их обратно, что и было сделано. А сверху водрузили гроб умершей пенсионерки.

Сейчас черепа и бедренные кости направлены на медико-криминалистическое исследование и для проведения генетической экспертизы.

Эксперты предположили — трупы могут принадлежать людям, от которых отказались родственники. При этом люди, чьи тела были найдены, умерли в разные месяцы, но захоронили их почему-то всех вместе, хотя в морге тело не хранится дольше семи дней.

Следователи сделали вывод — в действиях лиц, закопавших в одну могилу три тела, нет состава преступления, и в возбуждении уголовного дела отказали.

Дело

Единственным обвиняемым стал бывший участковый, который написал заявление в Следственный комитет о спрятанных трупах и получил против себя несколько уголовных дел. Дело в том, что на него одновременно написали заявления ранее судимых за то, что несколько лет назад он причинил им боль при задержании.

Между тем на дороге к кладбищу в автомобиле нашли трупы женщины в наручниках и участкового. Это произошло в Оренбургской области. По информации источников, тела — с огнестрельными ранениями.

На месте ЧП работали криминалисты и следователи.

Ранее могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина залили цементом.

Очевидно, что на месте захоронения Пригожина появится памятник или монумент:

Каким он будет — пока неизвестно. Вероятная дата открытия — 1 июня. В этот день основателю ЧВК «Вагнер» исполнилось бы 63 года.

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