ЧП на Красной площади: перед парадом Победы солдат-срочник автоматом разбил стекло автомобиля ФСО

Сотрудники военной контрразведки ФСБ предотвратили серьезный инцидент на параде Победы в Москве. сообщает Telegram -канал 112.

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 был переведен в резерв. Оказавшись в резерве, он автоматом разбил стекла машины ФСО.

Перед парадом он кричал о ненависти к сотрудникам ФСБ

Что именно он замышлял, неизвестно, на уточняющие вопросы он отвечать не стал.

В отношении него заведено уголовное дело, молодой человек задержан, пишет Lenta.ru.

24 июня в Москве состоялся парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие длилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошли пешие и механизированные колонны, завершил парад пролет авиации.

В связи с пандемией коронавируса торжественные мероприятия 9 мая отменили. В мае президент России Владимир Путин назначил новое время: парад Победы на 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» на 26 июля.