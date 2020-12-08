ЧП на российском аэродроме: «обчистили» самолет «конца света»

В Таганроге из Ил-80, который называют «самолетом Судного дня или конца света», при вскрытии грузового люка пропали 39 радиостанций, пишет RT .

На аэродроме проводили замену смазки на штоках амортизаторных стоек шасси самолета.

Такое преступление практически невозможно провернуть в аэропорту из-за строгой системы безопасности, отметил бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Он считает, что вряд ли можно рассматривать шпионскую версию, пишет «Царьград».

Военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин считает, что краже аппаратуры из «самолета Судного дня» на аэродроме в Ростовской области могут быть замешаны люди, которые непосредственно работают на объекте, пишет ura.ru.

«Не исключено, что подготовительная информация, которая бы обеспечивала выполнение этого преступления, собиралась из уст тех, кто непосредственно там работает», — предположил Кошкин.

Полковник запаса подчеркнул — это была спланированная операция. Военный эксперт призвал дождаться окончания расследования, чтобы не делать поспешных выводов.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку в связи с заявлением представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК) о вскрытии грузового люка одного из самолетов.

Владимир Путин и Сергей Шойгу на «борту № 1». kremlin.ru

О самолете

Ил-80 (Ил-86ВзПУ, изделие «65с», по классификации НАТО: Maxdome) — воздушный командный пункт (ВзПУ), разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-86.

Самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны в угрожаемый период и одновременного управления вооруженными силами в условиях конфликта любой степени интенсивности, включая полномасштабную ядерную войну.

Оборудован средствами связи, системами жизнеобеспечения, мощной энергоустановкой. Способен находится в воздухе более трех суток, обладает небольшим энергопотреблением и малым весом. У российского «Судного дня» нет ни одного иллюминатора. Может работать полностью автономно.

В состав экипажа входят операторы систем и офицеры боевого управления. Детальная информация по этому самолету является государственной тайной.