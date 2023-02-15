15 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

ЧП в акватории: российских рыбаков на огромной льдине унесло в открытое море

Рыбаков унесло на льдине с острова Сахалина в Охотское море, сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Огромная часть ледового припая откололась от берега в Макаровском районе острова.

На льдине оказались несколько рыбаков и краболовов. Часть из них эвакуировалась самостоятельно.

Но на льдине еще остались люди, указывает Газета.Ru. Их унесло в Охотское море. О произошедшем известили экстренные службы региона.

Ранее две машины с россиянами унесло в Черное море. Внутри автомобилей находились восемь человек, один из них спасен (он плавал на бревне). Также спящую пятилетнюю девочку унесло на матрасе в открытое море.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость