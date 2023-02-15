ЧП в акватории: российских рыбаков на огромной льдине унесло в открытое море

Рыбаков унесло на льдине с острова Сахалина в Охотское море, сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Огромная часть ледового припая откололась от берега в Макаровском районе острова.

На льдине оказались несколько рыбаков и краболовов. Часть из них эвакуировалась самостоятельно.

Но на льдине еще остались люди, указывает Газета.Ru. Их унесло в Охотское море. О произошедшем известили экстренные службы региона.

Ранее две машины с россиянами унесло в Черное море. Внутри автомобилей находились восемь человек, один из них спасен (он плавал на бревне). Также спящую пятилетнюю девочку унесло на матрасе в открытое море.