Что известно о взрыве в Рязанской области, и правда ли, что второй взрыв прогремел в другом регионе

Взрыв в Рязанской области
По предварительное информации от РИА Новости, на аэродроме в Рязанской области взорвался бензовоз 5 декабря.
Известно о девяти пострадавших и троих погибших. Также взрыв повредил самолет.
Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.
Был ли взрыв в другом регионе?
В этот же день Telegram-канал Baza сообщил, что второй взрыв зафиксировали в Саратовской области в Энгельсе. Его слышали на аэродроме стратегической и дальней авиации.
Однако позже губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опроверг эту информацию, сообщает ТАСС.
«Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал», — заверил он.
Эту информацию проверяют силовые структуры.
Что говорит Москва?
О произошедшем доложили в Москву. По информации «Интерфакса», в Кремле заявили, что у них нет информации о причинах взрывов на аэродромах в Рязанской и Саратовской областях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать комментарий на вопрос журналистов о правдивости информации о произошедшем в Саратовской области.
«Я видел эти сообщения только из СМИ, но точной информацией не располагаю и не могу что-либо комментировать. Рекомендую обратиться в министерство обороны», — ответил он.
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