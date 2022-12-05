6 декабря
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Происшествия

Что известно о взрыве в Рязанской области, и правда ли, что второй взрыв прогремел в другом регионе

Взрыв прогремел на аэродроме в Рязанской области 5 декабря. О похожем инциденте сообщают очевидцы, якобы второй взрыв слышали в Саратовской области. Об этом сообщают СМИ.

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0

Взрыв в Рязанской области

По предварительное информации от РИА Новости, на аэродроме в Рязанской области взорвался бензовоз 5 декабря.

Известно о девяти пострадавших и троих погибших. Также взрыв повредил самолет.

Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

Был ли взрыв в другом регионе?

В этот же день Telegram-канал Baza сообщил, что второй взрыв зафиксировали в Саратовской области в Энгельсе. Его слышали на аэродроме стратегической и дальней авиации.

Однако позже губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опроверг эту информацию, сообщает ТАСС.

«Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал», — заверил он.

Эту информацию проверяют силовые структуры.

Что говорит Москва?

О произошедшем доложили в Москву. По информации «Интерфакса», в Кремле заявили, что у них нет информации о причинах взрывов на аэродромах в Рязанской и Саратовской областях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать комментарий на вопрос журналистов о правдивости информации о произошедшем в Саратовской области.

«Я видел эти сообщения только из СМИ, но точной информацией не располагаю и не могу что-либо комментировать. Рекомендую обратиться в министерство обороны», — ответил он.

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