29 августа
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Происшествия

Да у нее жар! В Барнауле оштрафовали женщину, которая публично обложила матом медсестру из-за своих анализов

В Барнауле женщина оскорбила медицинского работника, за что получила штраф. Об этом рассказали в Telegram-канале объединенных судов Алтайского края.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

Мировой судья рассмотрел дело об административном правонарушении по статье об оскорблении. В мае 2022 года пациентка публично (в коридоре находились другие люди) высказала «нелестные слова» в адрес медсестры.

Работница, не желая участвовать в конфликте, ушла в служебный кабинет. Однако, когда она оттуда вышла, пациентка продолжила выражаться нецензурной бранью и оскорбительными словами.

Сотрудница больницы обратилась с заявлением в полицию. По результатам проверки составили протокол об административном правонарушении.

Женщине выписали штраф в 3 тыс. рублей.

Ранее Юрия Шевчука оштрафовали за дискредитацию российской армии.

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