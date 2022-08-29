Да у нее жар! В Барнауле оштрафовали женщину, которая публично обложила матом медсестру из-за своих анализов

Мировой судья рассмотрел дело об административном правонарушении по статье об оскорблении. В мае 2022 года пациентка публично (в коридоре находились другие люди) высказала «нелестные слова» в адрес медсестры.
Работница, не желая участвовать в конфликте, ушла в служебный кабинет. Однако, когда она оттуда вышла, пациентка продолжила выражаться нецензурной бранью и оскорбительными словами.
Сотрудница больницы обратилась с заявлением в полицию. По результатам проверки составили протокол об административном правонарушении.
Женщине выписали штраф в 3 тыс. рублей.
Ранее Юрия Шевчука оштрафовали за дискредитацию российской армии.