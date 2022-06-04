Дальнобойщики выжили 20 дней в лесу между Чукоткой и Магаданом

Магаданские спасатели 4 июня нашли водителей грузовиков, которых пропали на автодороге между Чукоткой и Магаданом. Мужчины 20 дней провели в лесу, сообщает местное управление МЧС.

Четверо мужчин выехали на двух грузовиках из поселка Омолон (Чукотка) 14 мая. Но к назначенному времени в Омсукчан (Магаданская область) не прибыли.

Взволнованные родственники обратились в полицию. Поиски на земле результата не принесли. Тогда спасатели обследовали местность на вертолете Ми-8 и заметили пропавшие грузовики «КамАЗ» и «Урал». Неподалеку была и группа из четырех человек.

Мужчины не просто выжили в суровых условиях почти месяц, но им даже не потребовалась медицинская помощь.