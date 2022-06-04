4 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Дальнобойщики выжили 20 дней в лесу между Чукоткой и Магаданом

Магаданские спасатели 4 июня нашли водителей грузовиков, которых пропали на автодороге между Чукоткой и Магаданом. Мужчины 20 дней провели в лесу, сообщает местное управление МЧС.

Вертолет Ми-8 МЧС России.
Вертолет Ми-8 МЧС России.
49.mchs.gov.ru

Четверо мужчин выехали на двух грузовиках из поселка Омолон (Чукотка) 14 мая. Но к назначенному времени в Омсукчан (Магаданская область) не прибыли.

Взволнованные родственники обратились в полицию. Поиски на земле результата не принесли. Тогда спасатели обследовали местность на вертолете Ми-8 и заметили пропавшие грузовики «КамАЗ» и «Урал». Неподалеку была и группа из четырех человек.

Мужчины не просто выжили в суровых условиях почти месяц, но им даже не потребовалась медицинская помощь.

«Как выяснилось, водители не смогли преодолеть реку Кедон в связи с подъемом уровня воды и разломом ледового поля, которое до наступления тепла представляло собой зимнюю дорогу. Автомобили застряли, средств связи у мужчин не было, сообщить о своем местонахождении они не могли», — рассказали о причинах пропажи дальнобойщиков в МЧС.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость