Кемеровчане активно обсуждают в соцсетях и Telegram-канале мэра города Дмитрия Анисимова происшествие с трамваями на Логовом шоссе, которое случилось утром 6 июня. Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 102 человек, сообщает РИА Новости .

Большинство сходятся во мнении, что транспортную реформу надо было начинать не с маршруток, а с трамваев. И что сегодняшнее ДТП — результат общего состояния электротранспорта, указывает gazeta.a42.ru.

«Тут любые тормоза не выдержат, такой перегруз. Мы утрами в него набиваемся битком! Обычно дверь не могут закрыть, поэтому и вылетели те, кто на подножке. Ужас, обычно я там висела», «У нас трамваи очень старые, их давно надо было менять. Это даже невооруженным глазом видно было. Вот петух клюнул, сейчас займутся этим в авральном режиме», «Посадят выпускающего и, возможно, вожатую, перешерстят подвижной состав, через пару лет новые трамваи поступят. Рельсы заменят через пятилетку. А пока давка будет только расти», «Единственный способ исключить давку в транспорте — увеличить количество единиц транспорта на рейс в часы пик и уменьшить интервалы. А у нас люди набиваются по причине того, что это чуть ли не единственный шанс уехать и не опоздать», — эмоционально отреагировали кемеровчане под постом мэра города.

Стало известно, что трамвай с отказавшими тормозами проходил техобслуживание за три дня до ДТП, сообщает Telegram-канал Baza. А в апреле транспортное средство проходило ежегодный техосмотр.

Управляла трамваем 23-летняя Александра, которая работает в депо с октября 2023 года. Молодая вагоновожатая до последнего пыталась предотвратить ДТП. Во время столкновения девушка получила несколько переломов. Она госпитализирована, указывает Газета.Ru.

Факт

Износ трамвайного парка Кемерова достигает 80-90%, а возраст отдельных вагонов достигает 40 лет.

Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 102. Одному из пострадавших спасти жизнь не удалось. Трое находятся в тяжелом состоянии.

Организованы дополнительные операционные, медики вышли на внеплановые дежурства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Для пострадавших и их семей действует круглосуточная «горячая линия» +7 (923) 030-51-01.

Что известно об аварии

Один из трамваев потерял управление тормозами, и на высокой скорости столкнулся со вторым трамваем. В результате аварии два человека выпали из салона на улицу.

Пассажиров пришлось извлекать через окна.

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