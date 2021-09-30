Дело Марины Раковой. Как уроженка Алтая стала вице-президентом «Сбербанка» и в чем ее обвиняют

Марина Ракова родилась 7 апреля 1983 года в Горняке. В 2000 году она окончила школу № 74 в Барнауле, затем изучала фундаментальную математику в МГТУ имени Баумана, а также сравнительно-правовой анализ в Алтайской академии экономики и права.
Затем Ракова руководила проектным офисом по созданию детских технопарков «Кванториум». В 2018 году, по распоряжению председателя правительства Дмитрия Медведева, она была назначена на должность замминистра просвещения РФ.
В 2020 году Марина Ракова покинула пост и стала вице-президентом «Сбербанка», где курировала работу дивизиона «Цифровые образовательные платформы».
Экс-чиновницу подозревают в хищении более 50 млн рублей при реализации образовательных госконтрактов.
В отношении нее проводят расследование по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Отмечается, что Марину Ракову не задерживали. Мера пресечения не избрана.
«Запрос не имеет отношения к деятельности «Сбербанка», — отметили в компании, комментируя действия правоохранителей.