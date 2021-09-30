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Дело Марины Раковой. Как уроженка Алтая стала вице-президентом «Сбербанка» и в чем ее обвиняют

  1. Биография Марины Раковой
  2. В чем обвиняют Марину Ракову?
  3. Как на инцидент отреагировали в "Сбербанке"?

Экс-заместителя главы Минпросвещения РФ Марину Ракову, которая является уроженкой Алтая, подозревают в крупном хищении денежных средств. В ее доме провели обыски.

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Биография Марины Раковой

Марина Ракова родилась 7 апреля 1983 года в Горняке. В 2000 году она окончила школу № 74 в Барнауле, затем изучала фундаментальную математику в МГТУ имени Баумана, а также сравнительно-правовой анализ в Алтайской академии экономики и права.

Затем Ракова руководила проектным офисом по созданию детских технопарков «Кванториум». В 2018 году, по распоряжению председателя правительства Дмитрия Медведева, она была назначена на должность замминистра просвещения РФ.

В 2020 году Марина Ракова покинула пост и стала вице-президентом «Сбербанка», где курировала работу дивизиона «Цифровые образовательные платформы».

Марина Ракова.
Марина Ракова.
Ildar sm , from Wikimedia Commons
2
В чем обвиняют Марину Ракову?

Экс-чиновницу подозревают в хищении более 50 млн рублей при реализации образовательных госконтрактов.

В отношении нее проводят расследование по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Отмечается, что Марину Ракову не задерживали. Мера пресечения не избрана.

Деньги.
Деньги.
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Как на инцидент отреагировали в «Сбербанке»?

«Запрос не имеет отношения к деятельности «Сбербанка», — отметили в компании, комментируя действия правоохранителей.

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