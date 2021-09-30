Дело Марины Раковой. Как уроженка Алтая стала вице-президентом «Сбербанка» и в чем ее обвиняют

1

Биография Марины Раковой

Марина Ракова родилась 7 апреля 1983 года в Горняке. В 2000 году она окончила школу № 74 в Барнауле, затем изучала фундаментальную математику в МГТУ имени Баумана, а также сравнительно-правовой анализ в Алтайской академии экономики и права.

Затем Ракова руководила проектным офисом по созданию детских технопарков «Кванториум». В 2018 году, по распоряжению председателя правительства Дмитрия Медведева, она была назначена на должность замминистра просвещения РФ.

В 2020 году Марина Ракова покинула пост и стала вице-президентом «Сбербанка», где курировала работу дивизиона «Цифровые образовательные платформы».