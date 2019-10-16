Дело полковника-миллирдера: происхождение денег не установлено, «заказ» спецслужб

Экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество, считает, что причиной его уголовного преследования стал конфликт с Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Бывший силовик называет разоблачителей коррупции.

15 октября в Мосгорсуде Захарченко публично заявил, что его дело «заказное».

«Я не святой человек, я в реальном мире живу., но вменяемые эпизоды я не совершал», — цитирует издание бывшего правоохранителя.

При этом он намекал на то, что якобы попал в разработку управления собственной безопасности МВД после того, как раскрыл махинации на московском ОАО «Электрозавод». Дмитрий Захарченко утверждал, что среди его учредителей оказался действующий сотрудник управления «М» ФСБ.

«Когда меня закрыли <арестовали>, дело там <на заводе> быстро прекратили, и все расследование завершилось ничем!» — возмутился экс—полковник.

В июне Пресненский районный суд Москвы приговорил полковника-миллиардера из МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 118 млн рублей.

Бывшего офицера полиции признали виновным не за найденные в его квартире 8,5 млрд рублей — следствие так и не установило точное происхождение денег.

Для вынесения приговора в отношении экс-силовика хватило других преступлений. Например, двух эпизодов получения взяток в крупном размере. Позднее адвокат Захарченко решила оспорить изъятие у него огромных денежных сумм, однако успеха добиться юристу не удалось, пишет ura.ru.

15 октября Мосгорсуд начал рассмотрение жалоб адвокатов и апелляционного представления Генпрокуратуры на приговор по делу Захарченко. Однако решение пока принято не было, слушания продолжатся 17 октября.

Два года назад

Интерес к Захарченко у ФСБ появился в ходе разработки преступной группировки «вора в законе» Захария Калашова (Шакро молодой) — по словам источника.