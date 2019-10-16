Дело полковника-миллирдера: происхождение денег не установлено, «заказ» спецслужб

Бывший силовик называет разоблачителей коррупции.
15 октября в Мосгорсуде Захарченко публично заявил, что его дело «заказное».
«Я не святой человек, я в реальном мире живу., но вменяемые эпизоды я не совершал», — цитирует издание бывшего правоохранителя.
При этом он намекал на то, что якобы попал в разработку управления собственной безопасности МВД после того, как раскрыл махинации на московском ОАО «Электрозавод». Дмитрий Захарченко утверждал, что среди его учредителей оказался действующий сотрудник управления «М» ФСБ.
«Когда меня закрыли <арестовали>, дело там <на заводе> быстро прекратили, и все расследование завершилось ничем!» — возмутился экс—полковник.
В июне Пресненский районный суд Москвы приговорил полковника-миллиардера из МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 118 млн рублей.
Бывшего офицера полиции признали виновным не за найденные в его квартире 8,5 млрд рублей — следствие так и не установило точное происхождение денег.
Для вынесения приговора в отношении экс-силовика хватило других преступлений. Например, двух эпизодов получения взяток в крупном размере. Позднее адвокат Захарченко решила оспорить изъятие у него огромных денежных сумм, однако успеха добиться юристу не удалось, пишет ura.ru.
15 октября Мосгорсуд начал рассмотрение жалоб адвокатов и апелляционного представления Генпрокуратуры на приговор по делу Захарченко. Однако решение пока принято не было, слушания продолжатся 17 октября.
Два года назад
Интерес к Захарченко у ФСБ появился в ходе разработки преступной группировки «вора в законе» Захария Калашова (Шакро молодой) — по словам источника.
«Впервые о Захарченко упомянула хорошая знакомая Калашова Фатима Месикова, потом были установлены его контакты с начальником одного из управлений СК Михаилом Максименко, его заместителем Александром Ломановым и замначальника ГСУ СК РФ Денисом Никандровым. Круг вопросов, обсуждаемых данными лицами, был гораздо более обширен, чем ситуация с Калашовым. В том числе — и о делах лиц, экономическую безопасность деятельности которых осуществлял Захарченко. После задержания руководителя одного из ЧОПов Дмитрия Звонцова, который был „безопасником“ Калашова, стало известно, что именно через него „вор в законе“ вел переговоры по различным вопросам с Захарченко и представителями СК РФ», — отметил собеседник.