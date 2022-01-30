Депутат Госдумы потребовала проверить на бездействие полицию в деле о зарезанной беременной

Депутат Госдумы Оксана Пушкина в своем Instagram рассказала, что отправила запросы в генпрокуратуру и МВД с требованием проверить новосибирскую полицию на бездействие в деле о зарезанной беременной.

Напомним, ранее в Омске задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей беременной сожительницы. После нападения он покинул Новосибирскую область и скрывался в одной из омских гостиниц.

15 января женщина написала заявление в полицию. Мужчина дал объяснение, что не собирается звонить, угрожать и преследовать возлюбленную. Однако накануне убийства он ударил ее в присутствии участкового.

Пушкина отметила, что кровавое убийство беременной сибирячки вместе с нерожденным ребенком начиналось с домашнего насилия.

«Предполагаемый убийца беременной женщины в Новосибирске ревновал и избивал ее, недавно она ушла от него. Напрашивается вопрос, откуда правоохранительные органы знают о том, что жертва систематически подвергалась домашнему насилию? Почему не реагировали, не защитили ни ее саму, ни ее малыша?» — возмущается депутат.

Пушкина также обратила внимание на то, что региональные СМИ уже конкретно со ссылкой на ее близких пишут, что женщина просила о помощи.

«Региональные порталы задают этот вопрос в лоб, и пишут: „После расставания мужчина стал угрожать бывшей возлюбленной, омичке даже несколько раз пришлось обращаться за помощью в полицию, но никакой реакции не последовало“. Информацию о возможной преступной халатности правоохранителей, которая привела, фактически, к двойному убийству, необходимо срочно проверить! Обществу нужны ответы, а жертвам домашнего насилия нужна защита!» — написала Пушкина.

Ответы на вопросы она надеется получить от силовиков. Соответствующие депутатские запросы отправлены на имя министра МВД Владимира Колокольцева и генпрокурора Игоря Краснова.