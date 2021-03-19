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Происшествия

Экс-депутату АКЗС Всеволоду Кондратьеву продлили арест

18 марта судья Центрального районного суда Новосибирска продлила срок содержания под стражей бывшего депутата АКЗС Всеволода Кондратьева.

На скамье подсудимых депутат АКЗС Всеволод Кондратьев
На скамье подсудимых депутат АКЗС Всеволод Кондратьев
ИД "Алтапресс"

Как стало известно altapress.ru, судья вынесла постановление о продлении ареста до 23 мая для ознакомления подсудимого с материалами дела.

Ранее сообщалось, что уголовное дело экс-депутата составляет 48 томов.

Депутат заявлял, что режим работы СИЗО не соответствует графику, которое выбрало следствие. На ознакомление с документами у него просто не хватает времени.

Кондратьев просил продлить срок, утверждая, что специально процесс не затягивает.

Напомним, экс-депутат обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в особо крупном размере).

Сам он вину отрицает.

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