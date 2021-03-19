Экс-депутату АКЗС Всеволоду Кондратьеву продлили арест

Как стало известно altapress.ru, судья вынесла постановление о продлении ареста до 23 мая для ознакомления подсудимого с материалами дела.

Ранее сообщалось, что уголовное дело экс-депутата составляет 48 томов.

Депутат заявлял, что режим работы СИЗО не соответствует графику, которое выбрало следствие. На ознакомление с документами у него просто не хватает времени.

Кондратьев просил продлить срок, утверждая, что специально процесс не затягивает.

Напомним, экс-депутат обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в особо крупном размере).

Сам он вину отрицает.