Лайнер выполнял рейс Мадрид — Монтевидео.
Около 40 пассажиров с травмами доставили в больницы, указывает "МК".
Некоторые пассажиры получили переломы, а другие ударились головами во время турбулентности.
Ранее пассажиры получили серьезные травмы во время полета над Турцией.
Это произошло во время прохождении самолета через зону турбулентности.
В аэропорту Дублина самолет встретили медицинская служба и полицейские — шестеро пассажиров и шесть членов экипажа получили различные травмы.
Также ЧП случилось на борту Boeing лучшей авиакомпании мира. Более 70 человек пострадали в полете, один пассажир погиб в самолете авиакомпании Singapore Airlines
Всего на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа.
Boeing 777-300ER выполнял рейс Лондон — Сингапур.
Самолет попал в воздушную яму. Это случилось, когда бортпроводники разносили еду. Десятки пассажиров получили травмы, а пилоты резко сменили курс и посадили лайнер в Бангкоке.
У некоторых пассажиров были сломаны руки, у самолета обрушились часть потолка и багажные отсеки.
После приземления всех пострадавших доставили в больницу. Сотрудникам авиаузла потребовалось полтора часа, чтобы эвакуировать всех пассажиров.
Один из пассажиров не выжил — у него случился сердечный приступ.
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