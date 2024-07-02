Самолет Air Europa вынужден был экстренно приземлиться в Бразилии из-за сильной турбулентности, в результате которой десятки человек получили ранения.

Лайнер выполнял рейс Мадрид — Монтевидео.

Около 40 пассажиров с травмами доставили в больницы, указывает "МК".

Некоторые пассажиры получили переломы, а другие ударились головами во время турбулентности.

Ранее пассажиры получили серьезные травмы во время полета над Турцией.

Это произошло во время прохождении самолета через зону турбулентности.

В аэропорту Дублина самолет встретили медицинская служба и полицейские — шестеро пассажиров и шесть членов экипажа получили различные травмы.

Также ЧП случилось на борту Boeing лучшей авиакомпании мира. Более 70 человек пострадали в полете, один пассажир погиб в самолете авиакомпании Singapore Airlines

Всего на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Boeing 777-300ER выполнял рейс Лондон — Сингапур.

Самолет попал в воздушную яму. Это случилось, когда бортпроводники разносили еду. Десятки пассажиров получили травмы, а пилоты резко сменили курс и посадили лайнер в Бангкоке.

У некоторых пассажиров были сломаны руки, у самолета обрушились часть потолка и багажные отсеки.

После приземления всех пострадавших доставили в больницу. Сотрудникам авиаузла потребовалось полтора часа, чтобы эвакуировать всех пассажиров.

Один из пассажиров не выжил — у него случился сердечный приступ.

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