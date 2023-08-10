Десятки тонн опасных помидоров из Белоруссии не смогли пересечь российскую границу

В Смоленскую область и Москву из Белоруссии следовали томаты весом 36 тонн.

Однако груз вернули поставщику. Причина — опасная инфекция, указывает readovka67.ru.

Это вирус мозаики пепино.

Вирус мозаики пепино — один из самых опасных для томатов закрытого грунта — впервые обнаружили в Перу в 1980 году. Почти 20 лет спустя он дошел до Нидерландов и с тех пор стремительно распространяется по всему миру. Наиболее типичный симптом — мраморность плодов томата.

В основном вирус поражает помидоры, перцы, баклажаны, картофель. Причем помидоры вакцинируются против этой болезни. Речь идет о промышленных поставках.

В свое время по этой причине приостанавливали поставки томатов из Турции, Армении, Узбекистана, Азербайджана.

Стоит отметить, что этот вирус опасен только для томатов. Человек от него страдает по другой причине — после запрета на поставки, как правило, повышаются цены на отечественный продукт.

Между тем стало известно, как бороться с вершинной гнилью помидоров.