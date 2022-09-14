14 сентября
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Происшествия

Дети надевают болотные сапоги. Жительница Барнаула пожаловалась на испорченную домовую территорию

Жительница Барнаула пожаловалась в соцсетях на испорченную придомовую территорию после ремонта компании «Тепловые сети». Судя по фотографиям, двор превратился в непроходимое болото. Жалобу опубликовало сообщество «Черное и белое Барнаул».

Испорченная придомовая территория
Испорченная придомовая территория
Черное и белое Барнаул

Женщина рассказывает, что ремонт начался в начале августа. Вскрыли асфальт и перерыли территорию. А после не стали возвращать прежний вид, вместо асфальта засыпали глину и «слегка присыпали камешками». Парковочные места так и остались не благоустроенными.

Ситуация осложнилась после дождей. Глина растеклась, и придомовая территория превратилась в болото и «непроходимые ямы из глиняной жижи».

«Скорая приедет — как врачу выходить, и как пациенту без сил преодолевать данный квест? Дети в школу ходят каждый день. Им болотные сапоги надевать? Да и взрослым на работу надо чистым приходить. Холодно с мокрыми ногами перебираться на общественном транспорте», — пишет жительница.

Испорченная придомовая территория
Испорченная придомовая территория
Черное и белое Барнаул
Испорченная придомовая территория
Испорченная придомовая территория
Черное и белое Барнаул
Испорченная придомовая территория
Испорченная придомовая территория
Черное и белое Барнаул

Сообщается, что раньше после ремонтных работ оставалась траншея, в которую упал человек. После инцидента, траншею засыпали.

Женщина объяснила, что звонки в ЖЭУ-11 не помогают. Они переводят на «Тепловые сети», а те, в свою очередь, на подрядчиков.

«Подрядчики на субподрядчиков. А последние и знать не знают, что этот объект под их ведомом».

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